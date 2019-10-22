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Южная Корея решила увеличить расходы на оборону 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Южная Корея решила увеличить расходы на оборону
Фото: РИА Новости
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в речи парламенту о проекте бюджета на 2020 год заявил об увеличении расходов на оборону до примерно 42,7 млрд долларов.
«В бюджете на следующий год оборонному бюджету отведено более 50 триллионов вон (около 42,7 млрд долларов). С одной стороны, будут закуплены подлодки нового поколения отечественного производства, разведывательные спутники и другие технические устройства, с другой стороны мы поднимем зарплату военным… на 33%, чтобы обеспечить оборону страны», — заявил президент, передает РИА «Новости».
Он пояснил необходимость данного шага тем, «чтобы защитить граждан от угрозы Северной Кореи». Отмечается, что с 2009 года расходы на военный бюджет поднялись до максимальных 6,9% от бюджета, а в 2020 году Южная Корея увеличит оборонный бюджет на 7,4% по сравнению с 2019 годом.
Глава Южной Кореи также уточнил, что страна переживает последний «критический момент» на пути к миру. «Последняя стена, которую мы должны преодолеть — денуклеаризация. И преодолеть ее можно лишь с помощью диалога», — сказал Мун Чжэ Ин, подчеркнув, что приоритетом южнокорейских военных является сдерживание Северной Кореи.
При этом он заявил, что стране будет необходима сильная армия, даже в случае объединения с КНДР. «Сильная безопасность необходима, чтобы мы могли сами решать свою судьбу, не полагаясь на других», — добавил Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что Южная Корея планирует начать разработку боевых роботов по образу людей, животных и насекомых, которые «изменят расстановку сил в войне будущего».
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Армия , Азия , РИА Новости , КНДР , Южная Корея
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