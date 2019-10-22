Немцы признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Die Welt признала превосходство «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

Новый российский танк Т-14 "Армата" с пушкой калибра 125 миллиметров превосходит по ряду показателей немецкий танк "Леопард-2", пишет издание Die Welt.

Сейчас Германия Франция совместно разрабатывают новый боевой танк, призванный заменить "Леопарды" и французские "Леклерки", однако между участниками проекта может разгореться конкурентное противостояние, отмечает автор статьи.

Камнем преткновения, как сообщается в статье, стала пушка. Оружейный концерн "Рейнметалл", поставляющий пушки для "Леопарда", разработал орудие калибром 130 миллиметров вместо предыдущей 120-миллиметровой модели. При этом в начале года французский оружейный концерн "Некстер" заявил на одной из профессиональных конференций, что провел успешные стрелковые испытания пушки калибра 140 миллиметров, установленной на танк под названием "Терминатор", который является прототипом танка "Леклерк".

Оба концерна утверждают, что их пушки подходят для совместного немецко-французского проекта боевого танка, который носит название "Основная наземная боевая система" и должен быть принят на вооружение в 2013 году.

Танк нового поколения Т-14 "Армата" оснащен 1500-сильным дизельным двигателем, обеспечивающим оптимальное соотношение мощности и веса, а также модульным комплексом динамический защиты "Малахит". Издание The National Interest назвало его "потенциально самым опасным танком в мире".

"Леопард 2" — германский основной боевой танк. Состоит на вооружении армий Германии, Нидерландов, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других стран. Имеют комбинированную многослойную броню, защиту от оружия массового поражения, стабилизированное в двух плоскостях орудие, приборы ночного видения.