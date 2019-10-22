Россия напомнила НАТО про Сталинград после заказа зимней формы

Россия посоветовала Североатлантическому альянсу покупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов. Об этом постпредство России при НАТО написало в Twitter-аккаунте.

По данным российского постпредства, агентство НАТО по закупкам заказало 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей и обмундирования для холодной погоды до минус 40 градусов. Альянс готов выделить 70 миллионов евро.

«Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?» — сказано в сообщении российской миссии при НАТО.

В конце сентября генсек НАТО заявил, что альянс наращивает свое присутствие в Арктике, но старается с учетом позиций России избегать роста напряженности в этом регионе. В феврале 2018-го сообщалось, что численность британских войск в Арктике увеличат для защиты северного фланга НАТО от России. Лондон подчеркивал, что диапазон российских военных возможностей не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе.