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Россия напомнила НАТО про Сталинград после заказа зимней формы 

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Россия напомнила НАТО про Сталинград
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Россия посоветовала Североатлантическому альянсу покупать учебники по истории вместо комплектов зимней формы для проведения операций при температуре минус 40 градусов. Об этом постпредство России при НАТО написало в Twitter-аккаунте.
По данным российского постпредства, агентство НАТО по закупкам заказало 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей и обмундирования для холодной погоды до минус 40 градусов. Альянс готов выделить 70 миллионов евро.
«Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград?» — сказано в сообщении российской миссии при НАТО.
В конце сентября генсек НАТО заявил, что альянс наращивает свое присутствие в Арктике, но старается с учетом позиций России избегать роста напряженности в этом регионе. В феврале 2018-го сообщалось, что численность британских войск в Арктике увеличат для защиты северного фланга НАТО от России. Лондон подчеркивал, что диапазон российских военных возможностей не позволяет поверить в «исключительно оборонительные цели» присутствия в регионе.
В ноябре того же года президент Владимир Путин отметил важность Арктики для России и заявил об укреплении присутствия страны в регионе. По его словам, там реализуются научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по его освоению, а также амбициозные инфраструктурные проекты.
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Комментарии1
Армия , НАТО и Россия , Владимир Путин
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