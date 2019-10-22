Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Азов» ответил на планы признать полк в США террористическое организацией 

РИА Новости + ещё 1
«Это атака на Украину»: Полк «Азов» ответил США
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
Украинский полк "Азов" (против его членов в России возбуждено уголовное дело) назвал обращение 40 конгрессменов США о включении его в список иностранных террористических организаций "информационной атакой на Украину, ее суверенитет и госбезопасность", соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте полка.
Ранее сорок конгрессменов адресовали письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон "Азов" не включен в список "иностранных террористических организаций". В письме отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что несмотря на это, батальон продолжает вербовать, радикализовывать и готовить американских граждан.
"Широкую огласку на днях получило обращение 40 членов палаты представителей США о признании полка "Азов" якобы террористической организацией. Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", — говорится в заявлении.
В заявлении назвали обращение конгрессменов "полной чушью". "Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", — считают в полке.
"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
Комментарии2
Армия , В мире , Конфликты , Громкие уголовные дела , Министерство обороны , Генштаб , ФБР , ООН , СКР , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Горбачев озвучил победителей в холодной войне131
США перебрасывают танки в Литву
США перебрасывают танки в Литву3
Россия напомнила НАТО про Сталинград
Россия напомнила НАТО про Сталинград139
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга
«Дешево и сердито»: Захарова об обвинении Цукерберга64
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском
Раскрыто число жертв трагедии под Красноярском7
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение