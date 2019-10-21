Самолёты США приблизились к Калининграду

Американские самолёты провели разведку у российских границ

Самолёты ВВС Соединённых Штатов пролетели недалеко от Калининградской области . В разведывательной операции участвовали машина радиоэлектронной разведки RC-135V и судно управления нанесением ударов E-8C Joint STARS.

Больше двух часов они находились в воздухе и курсировали вдоль морской и сухопутной границ, приближаясь к российской территории на расстояние 57-70 км, передаёт «Интерфакс». Самолёты поднялись с немецкой авиабазы Рамштайн и английской Милденхолл.

Ранее News.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море. Они вылетели с авиабазы Милденхолл в Англии и несколько часов выполняли разведку территории Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Балтики, Польши и Литвы.