Киев обвинили в подготовке постановочных обстрелов

ЛНР обвинила Киев в подготовке постановочных обстрелов у Золотого

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила силовиков в подготовке постановочных обстрелов вблизи участка разведения сил у населенного пункта Золотое в Донбассе.

Ранее в республике сообщили, что Киев оборудует позиции и размещает вооружения в этой местности.

"По данным наших источников, в район расположения 1-го механизированного батальона 72-й бригады вооруженных формирований Украины отмечено прибытие журналистов украинских телеканалов ICTV и Пятый канал под непосредственным руководством офицеров штаба Операции объединенных сил (ООС) с целью подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах со стороны ЛНР", — рассказал подробности офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

Он добавил, что силовики готовят провокацию с атакой на позиции Народной милиции в районе подконтрольного ЛНР Золотого-5.

"Таким образом, командующий оккупационными силами преднамеренно препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого, ежедневно заявляя о нарушениях режима прекращения огня", — резюмировал Филипоненко.

Офицер уточнил, что ополченцы "не реагируют на провокации и в полной мере выполняют условия перемирия".

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил в Донбассе. В том же году удалось отвести вооружения в Золотом и Петровском, а в июне 2019-го — в Станице Луганской.

При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что со временем силовики вновь заняли позиции внутри участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в этих точках. Его начало было назначено на 9 октября, однако сделать это так и не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.