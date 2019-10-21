Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России

Во время военных учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам

По словам собеседника агентства, запуски проводились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск», однако с первой попытки ракеты не ушли, и пришлось задействовать резервные системы запуска.

Информацию об инциденте изданию подтвердил также источник, близкий к Генштабу