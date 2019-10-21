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Стало известно еще об одном инциденте на испытаниях ядерной триады России 

Lenta.ru 36 минут назад
Во время военных учений «Гром-2019» ракеты «Калибр» были запущены не с первой попытки. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам
По словам собеседника агентства, запуски проводились с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск», однако с первой попытки ракеты не ушли, и пришлось задействовать резервные системы запуска.
Информацию об инциденте изданию подтвердил также источник, близкий к Генштабу.
«Крылатые ракеты "Калибр" действительно ушли со второй-третьей попытки», — сказал он.
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Армия , Видео , Оружие , Григорий Березкин , Генштаб , РБК
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