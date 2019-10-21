Начались испытания двигателя для Ми-28НМ

Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин

«ВК-2500П — последняя разработка, считается лучшим мотором. В нем полностью цифровое управление. С этим мотором будут летать наши новые вертолеты Ми-28НМ, которые в скором времени начнут поступать в российские войска. На сегодняшний день начаты госиспытания, сертификация для Минобороны ВК-2500П», — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что ключевая особенность нового двигателя — наличие у него электронной системы автоматического управления типа FADEC, что позволяет установить его изделия, на которых устанавливают двигатели ТВ3-117 и ВК-2500.

«Мы считаем, что очень целесообразно переходить на этот мотор, потому что он имеет совершенно другие ресурсы, облегчает процесс управления машиной. Ни у кого ничего подобного нет», — подчеркивает Ватагин.

Он добавил, что в моторе реализована возможность не терять управления двигателем при полном выходе электроники из строя. Это повышает безопасность вертолетов.

«То есть с точки зрения боевой живучести это уникальная вещь, такого еще никто не реализовал», — отметил Ватагин.

Исполнительный директор АО «ОДК-Климов» также заявил, что специалисты предприятия планируют завершить в этом году эскизные проекты по двигателю ВК-1600 мощностью 1600 л.с. для Ка-62 и газотурбинному турбовальному двигателю ВК-650В для Ка-226Т, Ка-126 и для всех версий «Ансата». В новые двигатели закладываются характеристики, которые призваны обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке существующих моторов. Сейчас двигателей этой размерности в стране нет.

«Количества легких летательных аппаратов в нашей стране недостаточно, если сравнивать с авиационными державами мира. И еще целое направление — это беспилотники, где могут применяться эти двигатели. Поэтому задача предприятия и корпорации — иметь в свой продуктовой линейке двигатель такой размерности», — отметил исполнительный директор.

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