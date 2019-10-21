Корабельная группировка НАТО замечена в Чёрном море 

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в акваторию Чёрного моря.
По данным СМИ Стамбула, в группу входят минные тральщики Италии, Испании и Турции — Numana, Sella и Amasra соответственно, разведывательный корабль Catuneanu Румынии и итальянский танкер снабжения Vesuvio.
Ранее News.ru писал, что грузовое судно США Ocean Freedom, перевозящее на борту два бывших патрульных катера американской Службы береговой охраны, прошло через пролив Босфор в Чёрное море. Корабль доставил предназначенные для Украины катера в порт Одессы.