Корабельная группировка НАТО замечена в Чёрном море

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в акваторию Чёрного моря.

Испании и По данным СМИ Стамбула, в группу входят минные тральщики Италии Турции — Numana, Sella и Amasra соответственно, разведывательный корабль Catuneanu Румынии и итальянский танкер снабжения Vesuvio.

Ранее News.ru писал, что грузовое судно США Ocean Freedom, перевозящее на борту два бывших патрульных катера американской Службы береговой охраны, прошло через пролив Босфор в Чёрное море. Корабль доставил предназначенные для Украины катера в порт Одессы.