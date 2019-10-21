Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к госиспытаниям

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».

«На корабле параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. По их программе судостроители закрыли 18 из 80 удостоверений. В частности, комиссия государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа», — передает РИА «Новости» сообщение судостроителей.

На предприятии заявили также, что в ноябре будут испытаны системы вооружения и военной техники фрегата.

Напомним, в сентябре российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.