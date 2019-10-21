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Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к госиспытаниям 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к госиспытаниям
Фото: РИА Новости
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» приступил к государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».
«На корабле параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. По их программе судостроители закрыли 18 из 80 удостоверений. В частности, комиссия государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа», — передает РИА «Новости» сообщение судостроителей.
На предприятии заявили также, что в ноябре будут испытаны системы вооружения и военной техники фрегата.
Напомним, в сентябре российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
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Армия , Оружие , РИА Новости
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