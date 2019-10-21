Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большой потенциал: новую российскую бронетехнику оценили в США 

Российская Газета 1 час назад
Новую российскую бронетехнику оценили в США
Фото: rg.ru
В США заинтересовались новой бронетехникой, разработанной в России. Речь идет о БМП Т-15 "Армата", БМП "Курганец-25" и САУ "Коалиция".
The National Interest пишет, что БМП Т-15 "Армата" спроектирована с таким расчетом, чтобы обеспечивать надежную защиту. По этой причине двигатель расположен в передней части машины. На ней также установлен комплекс активной защиты и динамического бронирования "Малахит". Кроме того, БМП хорошо защищена композитной броней. Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом ПКТ и четырьмя усовершенствованными противотанковыми ракетами "Корнет-М". Также Т-15 может в качестве альтернативного вооружения использовать 57-мм пушку.
У T-15 имеется двигатель мощностью 1500 л. с. с двумя внешними задними топливными баками. Соотношение мощности и веса оценивается в 31 лошадиную силу на тонну. В публикации приводится сравнение: отношение мощности к весу M1 Abrams составляет 24-27 л. с. на тонну.
Описывая Курганец-25, The National Interest отмечает, что конструкция машины может эффективно защищать экипаж и десант от СВУ.
"Курганец имеет высокое соотношение мощности и веса 32 л.с. на тонну из-за небольшой массы. Он является амфибией с убирающимся волнорезом и двумя водометными струями, которые расположены довольно низко в задней части корпуса. Как минимум одна из конфигураций башни "Курганца" используется на Т-15, что упрощает производство. Речь идет о беспилотной 30-мм боевом модуле, оснащенном противотанковыми ракетами "Корнет-М", — пишет американское издание.
Как отмечает The National Interest, САУ 2С35 "Коалиция" является заменой САУ 2С19 "Mстa-С". Благодаря автоматизации, экипаж этого самоходного 152-мм орудия удалось сократить до трех человек — командира, водителя и стрелка. Дальность стрельбы "Коалиции" оценивается более чем в 70 километров. А самой сильной стороной артустановки является ее скорострельность.
"Экипаж из трех человек теоретически может обеспечить невероятную скорость стрельбы в шестнадцать выстрелов в минуту. Возможно, это будет самая высокая скорость среди всех самоходных орудий. Для сравнения, американский вариант M109 SPG имеет скорострельность всего четыре выстрела в минуту, хотя сейчас она проходит модернизацию, в результате которой этот показатель планируют довести до значения 6-10 выстрелов в минуту", — говорится в публикации.
Все эти платформы обладают большим потенциалом и, похоже, хорошо спроектированы, но пока еще не опробованы, отмечает NI.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Российская Газета: последние новости
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку США отказались от дискет в ядерном оружии США отказались от дискет в ядерном оружии Передача флоту новейшей российской АПЛ "Казань" вновь отложена Передача флоту новейшей российской АПЛ "Казань" вновь отложена
Комментарии1
Армия , Оружие , The National Interest , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае107
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал32
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания37
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве35
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой95
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение