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Первый патрульный корабль ВМФ для Арктики спустят на воду 25 октября 

РИА Новости 1 час назад
Первый патрульный корабль для Арктики спустят на воду
Фото: РИА Новости
Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" (проект 23550) для Военно-морского флота России будет спущен на воду 25 октября, сообщает в понедельник Минобороны.
Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.
"25 октября в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550", — сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе.
Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке; конвоирования и буксировки в порт задержанных судов; сопровождения и поддержки судов обеспечения; участия в спасательных операциях; перевозки специальных грузов.
Новое многофункциональное судно способно эффективно выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях. Основные тактико-технические характеристики: водоизмещение около 8500 тонн; длина свыше 100 метров; ширина около 20 метров, автономность плавания около 60 суток; район плавания — неограниченный.
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Комментарии
Армия , Оружие , Николай Евменов , Иван Папанин , Министерство обороны , Адмиралтейские верфи , ЦМКБ Алмаз , Санкт-Петербург
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