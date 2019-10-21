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Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России 

Lenta.ru 34 минуты назад
Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой
Фото: © Министерство обороны РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России «Гром-2019», на которых присутствовал глава государства. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 октября.
Ранее в понедельник в прессе появилась информация о том, что в ходе маневров атомная подлодка К-44 «Рязань» произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой. Причины произошедшего устанавливаются.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, данные ракеты считаются уже устаревшими, так как находятся на вооружении более 40 лет.
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Армия , Дмитрий Песков , Министерство обороны
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