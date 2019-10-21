Минобороны получило полковой комплект С-400

Минобороны России получило полковой комплект С-400

«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», — указано в сообщении.

Церемония передачи полкового комплекта прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

На полигоне были «выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей». По итогам начальных стрельб техника «отработала без замечаний», сообщили в концерне.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму прошли учения с участием С-400.