Минобороны получило полковой комплект С-400

Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей».
«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», — указано в сообщении.
Церемония передачи полкового комплекта прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.
На полигоне были «выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей». По итогам начальных стрельб техника «отработала без замечаний», сообщили в концерне.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму прошли учения с участием С-400.