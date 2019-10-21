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Минобороны России получило полковой комплект С-400 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Минобороны получило полковой комплект С-400
Фото: РИА Новости © Министерство обороны РФ
Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу концерна «Алмаз-Антей».
«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» передал Минобороны России второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф», — указано в сообщении.
Церемония передачи полкового комплекта прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.
На полигоне были «выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей». По итогам начальных стрельб техника «отработала без замечаний», сообщили в концерне.
Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму прошли учения с участием С-400.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Алмаз-Антей , Крыминформ , Интерфакс
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