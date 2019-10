Самый быстрый российский истребитель назвали бесполезным

США назвали самый быстрый в мире истребитель российского производства бесполезным

Американское издание We are the Mighty сообщило, что несмотря на то, что советский истребитель МиГ-25 все еще остается наиболее быстрым и высотным летательным аппаратом в мире, это не является его преимуществом.

Авторы статьи отмечают случай с угоном Миг-25 из СССР в Японию, благодаря чему США оценили все возможности данного летательного аппарата, выявив его ограничения в области радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.