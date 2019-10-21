Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США назвали самый быстрый в мире истребитель российского производства бесполезным 

Ferra.ru 1 час назад
Самый быстрый российский истребитель назвали бесполезным
Фото: Ferra.ru
Американское издание We are the Mighty сообщило, что несмотря на то, что советский истребитель МиГ-25 все еще остается наиболее быстрым и высотным летательным аппаратом в мире, это не является его преимуществом.
Авторы статьи отмечают случай с угоном Миг-25 из СССР в Японию, благодаря чему США оценили все возможности данного летательного аппарата, выявив его ограничения в области радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.
”Когда американские инженеры разобрали, изучили, собрали и испытали самолет, они поняли, что он почти всегда будет иметь преимущество в скорости и высоте по сравнению с самолетами НАТО, но не может извлечь из этого выгоду”, — пишет в новой публикации We are the Mighty.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Ferra.ru: последние новости
Россия отказалась от французского оборудования в Т-72 Россия отказалась от французского оборудования в Т-72 Названо украинское оружие для мощного отпора войскам Путина на Донбассе Названо украинское оружие для мощного отпора войскам Путина на Донбассе США начали перебрасывать военных в Литву США начали перебрасывать военных в Литву
Армия , Оружие , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае86
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания23
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве30
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку2
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой1119
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Политика
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение