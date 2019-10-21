Самый быстрый российский истребитель назвали бесполезным

Американское издание We are the Mighty сообщило, что несмотря на то, что советский истребитель МиГ-25 все еще остается наиболее быстрым и высотным летательным аппаратом в мире, это не является его преимуществом.
Авторы статьи отмечают случай с угоном Миг-25 из СССР в Японию, благодаря чему США оценили все возможности данного летательного аппарата, выявив его ограничения в области радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.
”Когда американские инженеры разобрали, изучили, собрали и испытали самолет, они поняли, что он почти всегда будет иметь преимущество в скорости и высоте по сравнению с самолетами НАТО, но не может извлечь из этого выгоду”, — пишет в новой публикации We are the Mighty.