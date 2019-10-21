Министр обороны Сербии рассказал о боевой технике от РФ

Министр обороны Сербии рассказал о боевой технике, полученной от России

"Самолёты "МиГ" в хорошем состоянии, летают", — сказал Вулин на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу , которые прошли на полях Пекинского Сяншаньского форума.

По словам министра, боевые машины БРДМ-2 российского производства также усилили Вооруженные силы Сербии.

"Мы очень горды, что российское оружие было с нами на военном параде в Белграде, который прошел в ознаменование 75-й годовщины освобождения города от гитлеровских захватчиков", — сказал Вулин.

Он поблагодарил Шойгу за личное участие в развитии ВТС России и Сербии. "Оно развивается так, как мы и договорились", — сказал министр.