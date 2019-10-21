Министр обороны Сербии рассказал о боевой технике от РФ

Боевая техника, переданная Россией Сербии, усилила национальные Вооруженные силы, заявил министр обороны Сербии Александр Вулин в понедельник.
"Самолёты "МиГ" в хорошем состоянии, летают", — сказал Вулин на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которые прошли на полях Пекинского Сяншаньского форума.
По словам министра, боевые машины БРДМ-2 российского производства также усилили Вооруженные силы Сербии.
"Мы очень горды, что российское оружие было с нами на военном параде в Белграде, который прошел в ознаменование 75-й годовщины освобождения города от гитлеровских захватчиков", — сказал Вулин.
Он поблагодарил Шойгу за личное участие в развитии ВТС России и Сербии. "Оно развивается так, как мы и договорились", — сказал министр.
По его словам, Сербия никогда не будет вводить антироссийские санкции, и пока главой республики остаётся Александр Вучич, страна никогда не станет членом НАТО.