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На Дальнем Востоке на воду спущен новый боевой корабль 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
На Дальнем Востоке на воду спущен новый боевой корабль
Фото: Вести.Ru
На Амурском судостроительном заводе спущен на воду корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, для нужд которого и строится корабль, он переведен для завершающего этапа технических работ к достроечному пирсу. Во второй половине 2020 года корвет переведут на базу в Приморье для достройки и начала ходовых испытаний.
Корабль назван в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который в сентябре 2010 года ценой своей жизни предотвратил распространение пожара в машинном отделении эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый". Ему было присвоено звание Героя России посмертно (Алдар стал первым моряком-надводником, удостоенным этого звания в мирное время), передает ТАСС.
Главным оружием корвета станут управляемые ракеты "Уран", а также пушки и передовые зенитные системы.
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Армия , Алдар Цыденжапов , Амурский судостроительный завод , ИТАР-ТАСС
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