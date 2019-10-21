Стали известны дальнейшие планы Трампа по Сирии

Трамп планирует оставить в Сирии около 200 американских военных

Президент США Дональд Трамп собирается поддержать план Пентагона и оставить в Сирии около 200 американских военных, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации.

По его словам, военные, которых разместят на северо-востоке страны недалеко от границы с Ираком , будут противостоять террористической группировке ИГ*, а также помогать курдским отрядам народной самообороны контролировать нефтяные месторождения.

Трамп объявил о выводе американских войск 7 октября. В результате военнослужащие начали покидать основные базы на северо-востоке страны, передает RTVi. За день до этого Белый дом заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американских военных выведут из этой зоны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 октября заявил, что готовит военную операцию на северо-востоке Сирии для борьбы с курдскими отрядами народной самообороны, которые Анкара считает террористическими группировками, а Вашингтон — союзниками. В ответ на это Трамп отправил Эрдогану письмо с просьбой отказаться от операции и "не быть дураком".

9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии и нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. США раскритиковали действия Турции и ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики, их руководителей, а также главы МВД

17 октября вице-президент США Майкл Пенс и Эрдоган договорились приостановить военную операцию в Сирии на пять дней. За это время курдские формирования должны выйти из района операции. В тот же день Палата представителей США одобрила резолюцию против решения президента Трампа о выводе американских войск с северо-востока Сирии.

Президент США уже объявлял о полном выводе войск из Сирии в конце декабря 2018 года. Тогда он сказал, что это произойдет, как только американская армия полностью победит ИГ*, которая почти повержена. Если Трамп одобрит нынешнее предложение Пентагона, то во второй раз за десять месяцев отменит свой же приказ.

В последнее время решения Трампа критикуют не только демократы, но также республиканцы и военные. Его решение отозвать из Сирии две тысячи американских военнослужащих уже привело к тому, что в результате турецкой военной операции погибли десятки курдских бойцов, а сотни тысяч мирных жителей лишились крова и стали беженцами.

Некоторые из критиков считают, что репутации США в международной сфере нанесен непоправимый ущерб. Республиканец из Техаса Уилл Хурд, являющийся членом комитета по разведке в Палате представителей Конгресса США назвал заключенное в минувший четверг соглашение о прекращении огня "капитуляцией" перед Турцией. Хурд, который ранее служил в ЦРУ , причислил Турцию, входящую в НАТО , к "врагам" Америки.