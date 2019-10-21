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Турция возобновит операцию в Сирии через 35 часов 

News.ru + ещё 18 56 минут назад
Турция возобновит операцию в Сирии через 35 часов
Фото: Zhengsiyuan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирии будет возобновлена через 35 часов. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам министра, этот срок дан «террористам» на то, чтобы покинуть зону безопасности в САР.
Политик подчеркнул, что Анкара не имеет ничего против этнических курдов и делает всё возможное, чтобы минимизировать ущерб мирному населению.
Он также опроверг сообщения о применении химического оружия и заверил, что такового на вооружении турецкой армии нет, сообщает агентство «Анадолу».
Ранее News.ru писал, что Анкара готова разрешить кризис в САР политическим путём. Перед этим, по словам Чавушоглу, необходимо добиться режима прекращения огня.
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Армия , Санкции , протесты Франция , Новости регионов , Война в Сирии , Планы НАТО , Ситуация в мире , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , ИА Anadolu , Сирия , Турция
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