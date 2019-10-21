Турция возобновит операцию в Сирии через 35 часов

По словам министра, этот срок дан «террористам» на то, чтобы покинуть зону безопасности в САР.

Политик подчеркнул, что Анкара не имеет ничего против этнических курдов и делает всё возможное, чтобы минимизировать ущерб мирному населению.

Он также опроверг сообщения о применении химического оружия и заверил, что такового на вооружении турецкой армии нет, сообщает агентство «Анадолу».

Ранее News.ru писал, что Анкара готова разрешить кризис в САР политическим путём. Перед этим, по словам Чавушоглу, необходимо добиться режима прекращения огня.