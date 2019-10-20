НАТО ответило на предложение Путина о ракетном моратории

Североатлантический альянс не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, сказала Роуз Готтемюллер, теперь уже бывший заместитель генерального секретаря НАТО. Заявление прозвучало перед ее уходом с поста.

Готтемюллер заявила в интервью «Коммерсанту», что российская ракета 9М729 якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Она (Россия — прим. ВЗГЛЯД) хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе в европейской части. С нашей точки [зрения] это лишено смысла», — сказала Готтемюллер.

По ее словам, все члены альянса убеждены, что дальность полета ракеты 9М729 превышает ограничения, установленные ДРСМД, а также что Россия уже развернула эти ракеты на своей территории.

Готтемюллер добавила, что в НАТО не исключают полностью возможность диалога с Россией по ракетам средней и меньшей дальности.

В сентябре президент Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Однако это предложение не встретило понимания.

В частности, Великобритания заявила, что получила предложение Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, но позиция Соединенного Королевства по этому вопросу совпадает со взглядами союзников по НАТО.

Политолог-международник Иван Тимофеев , комментируя данную ситуацию газете ВЗГЛЯД, назвал две причины, из-за которых Европа не поддержит мораторий.

Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729 (SSC-8), которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).