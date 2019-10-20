Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу прибыл в КНР для участия в форуме 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Шойгу прибыл в КНР для участия в форуме
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Китай, чтобы принять участие в Пекинском Сяншаньском форуме.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.
«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств», — сказала она.
Уточняется, что Шойгу выступит на пленарном заседании форума.
В апреле министр обороны России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
RT на русском: последние новости
На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии СМИ: В Германии начались учения НАТО по сценарию ядерной войны СМИ: В Германии начались учения НАТО по сценарию ядерной войны Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку
Армия , Сергей Шойгу , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным3
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Сирии445
Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны
Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны243
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Боец Росгвардии погиб во время экзамена219
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Малышева дала россиянам небезопасный совет35
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
Канделаки обратилась к «пропагандисту номер один»
02:47
Канделаки обратилась к «пропагандисту номер один»
Общество
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
00:39
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Происшествия Другое
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
02:40
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение