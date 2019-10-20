Шойгу прибыл в КНР для участия в форуме

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы военного ведомства Россияну Марковскую.

«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств», — сказала она.

Уточняется, что Шойгу выступит на пленарном заседании форума.

В апреле министр обороны России заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень.