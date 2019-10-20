Турция заявила о смерти своего военного в Сирии

Военнослужащего из Турции убили 20 октября на территории северо-востока Сирии . Данную информацию сообщили представители министерства национальной обороны Турции.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, в результате огня ещё один солдат был ранен. Выстрелы произвели бойцы Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», заявили в министерстве.

Наш военный был убит, еще один солдат получил ранения в результате огня из противотанкового и стрелкового вооружения, который был открыт террористами из Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», — приводит ТАСС сообщение турецкого ведомства.

В министерстве национальной обороны Турции заявили, что инцидент произошёл в районе Телль-Абъяда.

Анкара развернула военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара утверждает, что её цель — создать защитный пояс для турецкой границы. Он также должен стать зоной, куда смогут вернуться сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, а международное сообщество осудило действия Турции.

Президент США Дональд Трамп дал указание американским военным выйти из района проведения операции. 8 октября силы США начали вывод войск из Сирии и освободили путь для вторжения со стороны Анкары. 16 октября войска США и их союзников по международной коалиции покинули города Ракка и Табка.

Уже 17 октября Вашингтон с Анкарой договорились о приостановке боевых действий. Турецкие власти согласились прекратить огонь на 120 часов, чтобы курды могли покинуть район пограничной зоны безопасности.

Уже двумя днями позже, 19 октября, Анкара заявила, что курдские формирования сил народной самообороны нарушают режим прекращения огня на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в коммюнике Министерства национальной обороны Турции, сообщает News.ru.