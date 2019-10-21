Донбасс обвинил ВСУ в укреплении позиций

Донбасс обвинил украинских силовиков в укреплении позиций

Украинские военные оборудовали новые позиции на участке разведения сил и средств в Донбассе. Об этом заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

По данным ведомства, украинские силовики оборудовали две новых позиции в районе поселка Золотое. Сообщается, что они продолжают также размещать вооружение и военную технику в зоне конфликта.

«Вблизи жилых домов в населенном пункте Катериновка (находится под контролем Киева — прим. «Ленты.ру»)… разместили одну боевую бронированную машину», — заявили в Народной милиции ЛНР.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 15 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 169 единиц», — сообщил в воскресенье, 20 октября, представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он добавил, что обстрелам со стороны украинских военных подверглись девять населенных пунктов в Донбассе.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.