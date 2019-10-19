С Т-72 сняли французское оборудование

С российских Т-72 сняли французское оборудование

Российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры. Об этом заявил врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин передает ТАСС.

«Основное отличие этих танков в том, что в 2019 году они стали комплектоваться тепловизионным каналом отечественного производства вместо французского, оборудование ничем не уступает иностранным аналогам», — сказал он.

По его словам, «каждое изделие укомплектовали дополнительной защитой в так называемом мягком корпусе».

«В него вкладываются специальные модули, бронестойкость увеличивается, при этом практически не происходит увеличения массы», — добавил Репин.