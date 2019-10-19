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С российских Т-72 сняли французское оборудование 

Lenta.ru 55 минут назад
С Т-72 сняли французское оборудование
Фото: Виталий Кузьмин
Российский танк Т-72 в 2019 году на «Уралвагонзаводе» начал обновляться до версии Т-72Б3, которую отличают российские тепловизоры. Об этом заявил врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин передает ТАСС.
«Основное отличие этих танков в том, что в 2019 году они стали комплектоваться тепловизионным каналом отечественного производства вместо французского, оборудование ничем не уступает иностранным аналогам», — сказал он.
По его словам, «каждое изделие укомплектовали дополнительной защитой в так называемом мягком корпусе».
«В него вкладываются специальные модули, бронестойкость увеличивается, при этом практически не происходит увеличения массы», — добавил Репин.
В феврале военный эксперт Алексей Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, в связи с чем если вторую боевую машину считать «танком для бедных», то первая окажется «танком для нищих».
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Армия , Оружие , Алексей Хлопотов , Дмитрий Репин , Уралвагонзавод , ИТАР-ТАСС
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