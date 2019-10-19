Оценена вероятность новых поставок С-400 в Турцию

Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию

"Я думаю, что высокая вероятность. У них опцион есть, они вправе реализовать его", — заявил Борисов журналистам в ответ на вопрос, возможен ли новый контракт на поставки Турции российских ракетных комплексов вслед за уже приобретёнными С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.