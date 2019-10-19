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Обнаружен потопленный в ключевой битве за Тихий океан авианосец 

Lenta.ru 29 минут назад
Обнаружен потопленный в битве за Тихий океан авианосец
Фото: AP
На дне Тихого океана обнаружены обломки авианосца «Кага» Военно-морских сил Японской империи, потопленного в июне 1942 года в ходе сражения у атолла Мидуэй. Об этом пишет Nippon.
После нескольких недель поисков корабль нашли на глубине 5,4 тысячи метров. Находку сделала американская исследовательская группа, использующая беспилотные глубоководные аппараты, отмечает Daily Mail. Эта же группа в феврале текущего года объявила об обнаружении нескольких других американских и японских кораблей, в том числе линкора «Мусаси».
«Кага» — один из четырех авианосцев, потерянных японским флотом по итогам битвы за Мидуэй, в которой Японская империя потерпела поражение и утратила тактическое и стратегическое преимущество над США на Тихоокеанском театре военных действий во Второй мировой войне. По «Кага» был нанесен бомбовый авиаудар, спровоцировавший пожары; команда покинула горящий корабль, впоследствии он был торпедирован и окончательно затоплен японскими моряками, чтобы предотвратить его попадание к врагу.
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