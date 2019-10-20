В США назвали самый опасный корабль ВМФ РФ

Журналисты американского издания Military Watch Magazine признали атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан», который в 2021 году должен поступить на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России , одним из самых грозных ракетоносцев в мире.

После модернизации в свой арсенал крейсер получит системы С-400 и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Редут», а также гиперзвуковой «Циркон».

Вероятно, он развернёт больше гиперзвуковых ракет, чем любой другой надводный военный корабль, как по количеству их типов, так и по числу переносимых ракет, — предположил автор статьи.

Он также оценил характеристики ракеты 40Н6E, входящей в арсенал комплекса С-400. Ракета способна развивать скорость до 1190 м/с и поражать цели на дистанции свыше 400 километров. Журналист признал, что это вооружение представляет серьёзную угрозу для истребителей, транспортников, бомбардировщиков на очень больших расстояниях ниже горизонта.

Главным противокорабельным оружием «Адмирала Нахимова» станет «Циркон», способный поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров. Благодаря этому вооружению российский крейсер превзойдёт основную противокорабельную ракету ВМС США «Гарпун».

При этом автор статьи также предположил, что «Цирконы» не будут занимать на крейсере все пусковые ячейки, так как это будет слишком дорого. По его мнению, арсенал будет дополнен «Калибрами» и «Ониксами».