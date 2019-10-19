Столтенберг оценил соглашение США и Турции по Сирии

Столтенберг приветствовал соглашение США и Турции по Сирии

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео, прибывшим в Брюссель

«Я приветствую, что две страны НАТО договорились о продвижении вперёд. Мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

Он также сообщил, что ситуация в САР будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 24-25 октября.

Ранее Помпео отметил начало действия ключевых пунктов соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении огня в Сирии.