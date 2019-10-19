Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столтенберг приветствовал соглашение США и Турции по Сирии 

RT на русском 17 минут назад
Столтенберг оценил соглашение США и Турции по Сирии
Фото: EPA
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашение между США и Турцией о приостановке военных действий в Сирии является шагом в верном направлении для урегулирования ситуации в этой стране.
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео, прибывшим в Брюссель.
«Я приветствую, что две страны НАТО договорились о продвижении вперёд. Мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалации ситуации и улучшению обстановки на месте», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.
Он также сообщил, что ситуация в САР будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 24-25 октября.
Ранее Помпео отметил начало действия ключевых пунктов соглашения Вашингтона и Анкары о прекращении огня в Сирии.
Страны ЕС по итогам саммита выразили надежду, что ситуация в Сирии будет урегулирована после достигнутого соглашения между США и Турцией.
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
RT на русском: последние новости
Генштаб Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии Генштаб Украины вновь заявил о подготовке России к военной агрессии Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку Источник: армия Сирии впервые за пять лет вошла в Ракку
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , США , Йенс Столтенберг , ЕС , НАТО , Брюссель , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Европа устала от доминирования США в мире»
«Европа устала от доминирования США в мире»13
«Нас выставили»: Медведев усомнился в успехе G8
«Нас выставили»: Медведев усомнился в успехе G820
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ
«Золотую судью» назвали символом судебной системы РФ16
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва66
Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения женщине
Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения женщине
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
00:11
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире
В мире Европа
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
05:53
Пока вы не уснули: тайное письмо Киева о Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение