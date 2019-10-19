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Медведев заявил о готовности ответить на размещение баз НАТО около России 

Lenta.ru 19 минут назад
Россия предупредила об ответе на размещение баз НАТО
Фото: ТАСС
Россия будет и дальше отвечать на размещение баз НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете Večernje novosti.
По словам Медведева, Россия, как и другие страны, тоже заинтересована в обеспечении своей безопасности.
«Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций», — заявил премьер.
Он подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие шаги «и политически, и в военном смысле».
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Армия , Войска , Оружие , Политика , Дмитрий Медведев , НАТО
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