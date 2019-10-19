Российский генерал предостерег от освобождения боевиков

Центр по примирению обеспокоен возможным освобождением боевиков в Сирии

Утрата контроля над центрами содержания боевиков террористической организации "Исламское государство" * и их семей в Сирии сохраняется, их возможное освобождение из-за операции Турции в САР может резко обострить обстановку в регионе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГ*, их семей, а также лагерей для временно перемещенных лиц, сохраняется на территориях, ранее подконтрольных "Сирийским демократическим силам" и вооруженным силам США.

"Возможный выход террористов на свободу, неконтролируемое и неорганизованное расформирование лагерей для беженцев, могут спровоцировать резкое ухудшение обстановки во всем Ближневосточном регионе", — сказал Бакин.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

*Запрещенная в России террористическая организация