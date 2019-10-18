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НАТО проводит секретные учения со сценарием атомной войны 

News.ru 1 час назад
Военно-воздушные силы Германии участвуют в секретных учениях НАТО. В них предполагается сценарий начала атомной войны.
Об этом 18 октября написало агентство DPA со ссылкой на свои источники.
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На этой неделе начались манёвры под названием Steadfast Noon. Помимо прочего, на учениях отрабатывается использование самолётов, способных нести ядерное оружие.
В учениях были задействованы истребители Tornado, размещённые на базе Бюхель. Там же, по неофициальным данным, до сих пор хранятся до 20 американских ядерных боеголовок типа B61.
Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон предложил задуматься о деятельности НАТО из-за ситуации в Сирии. Он также выразил недоумение тем, что узнал о выводе американских войск из соцсетей, хотя Франция — полноправный член Альянса.
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Армия , Войска , Германия
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