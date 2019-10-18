Эксперт рассказал об особенности «Ярса-С»

Военный эксперт предположил, в чем особенность ракетного комплекса «Ярс-С»

Модернизированный стратегический ракетный комплекс "Ярс-С", вероятно, обладает более мощными боеголовками по сравнению с оригинальной модификацией данной системы, заявил РИА Новости в пятницу доктор военных наук Константин Сивков

Сегодня командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков заявил в рамках Единого дня военной приемки, что еще три полка Ракетных войск стратегического назначения РФ перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С" до 2021 года.

Характеристики этого новейшего ракетного комплекса засекречены, хотя известно, что он бывает в шахтном и мобильном исполнении. До этого "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.

Помимо Сивкова, опрошенные РИА Новости военные эксперты затруднились прокомментировать данную тему, сославшись на то, что ранее о "Ярсе-С" не слышали.

"Модернизация любых современных ракетных систем сегодня идёт по двум направлениям. Первое — могу предположить, что "Ярс-С" будет обладать более высокой точностью стрельбы. Второе — могут быть применены более совершенные боеголовки, может незначительно быть увеличен их забрасываемый вес", — сказал Сивков.

Эксперт отметил, что сам до сегодняшнего дня не слышал о "Ярсе-С".

"Характеристики этого комплекса никогда не разглашались, и официальные лица упоминали о нем крайне редко — можно сделать вывод, что это засекреченный проект", — отметил эксперт.

Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс" разработана на основе ракеты РС-12М2 "Тополь-М". Ракета обладает максимальной дальностью полета в 11-12 тысяч километров и при стартовой массе около 47 тонн может нести боеголовки массой 1,3 тонны с тремя-четырьмя боевыми блоками с зарядом мощностью до 300 килотонн.

Сегодня данные МБР являются одним из основных компонентов Стратегических ядерных сил России.