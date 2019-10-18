Предложен способ борьбы с хищениями оборонных средств

В Госдуме призвали жестче карать за хищения оборонных средств

России Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что даже после «дела Сердюкова » в армии остается много недобросовестных военных. Замначальнику Генштаба Вооруженных сил Халилу Арсланову предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. После чего он был доставлен в больницу с признаками гипертонического криза, отмечает «Коммерсантъ». Генерал-полковник, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов обвиняются в хищении средств при заключении госконтрактов на закупку цифрового телекоммуникационного оборудования для армии.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что за преступления, связанные с махинациями и хищениями оборонных средств следует карать гораздо строже.

«Я думаю, что нам нужно вносить изменения в уголовный кодекс, когда речь идет о преступлениях, связанных с хищениями средств, преступлениями по неэффективному использованию бюджетных средств — все что касается Министерства обороны. Так как от этого зависит оборона всего государства, и, конечно, всегда очень большие средства направляются именно по этой линии», — пояснил он.

Напомним, что одним из самых громких коррупционных скандалов, связанных с Министерством обороны, стало дело экс-главы ведомства Анатолия Сердюкова. Он обвинялся по статье «Халатность» в связи с подозрениями в организованном мошенничестве и хищении государственного имущества на миллиарды рублей, в связи с чем в 2012 году был отправлен в отставку. В феврале 2014 года дело в отношении Сердюкова было закрыто в связи с амнистией в честь 20-летия Конституции РФ.

В Госдуме уточнили возможности отмены срочной службы в армии Александр Шерин считает, что несмотря на уголовное дело против Сердюкова, фигурантами которого были порядка 20 человек, ряды вооруженных сил были недостаточно «вычищены» от коррумпированных и недобросовестных военных.

«Я бы не сказал, что после Сердюкова была проведена какая-то доскональная чистка. Что-то было сделано, но нельзя сказать, что после него вычистили и теперь все будет хорошо. Одних вычистят, придут другие, если не будет постоянного и системного контроля. То, как это сейчас происходит — только расслабляет людей во всех структурах — хоть Минобороны, хоть ФСБ, МВД и так далее. Ведь кристально чистых людей, к сожалению, нет. Их постоянно нужно держать в бодром состоянии, особенно, когда речь идет об оборонной способности страны», — сказал Шерин.

По мнению парламентария, также необходимо обратить внимание на «тонкие грани» взаимоотношений между узкими специалистами и военными.

«Люди, которые бывают очень хорошими специалистами в военном деле, не всегда являются хорошими специалистами в области экономики, финансов, бухучета, строительства и, поэтому Минобороны приходится привлекать специалистов из других отраслей. Сложно военному, в подчинении у которого находятся специалисты каких-то узких отраслей, суметь проконтролировать досконально их деятельность или предвидеть какие-то моменты. Здесь очень тонкая грань. Это должны проверять системно определенные структуры, которые у нас в стране есть. Но не один раз в три года приезжать на объект и удивляться, что он не достроен, а, допустим, ежеквартально это делать. Проверки должны быть краткосрочными, но с более частой периодичностью», — заявил депутат.

В деле по отношению Халила Арсланова отмечается, что была закуплена китайская техника, вместо российской и, переклеены лейблы. На данный момент речь идет о 2,2 млрд рублей. При этом, сумма может вырасти в ходе обнаружения новых улик. Следственные действия проводились непосредственно в больнице с разрешения врачей. Военные своей вины не признают.