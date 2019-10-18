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Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Рассекречены документы об освобождении Белграда
Фото: РИА Новости
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 75 лет назад, 20 октября 1944 года.
"До начала штурма Белграда были получены сведения, что немецко-фашистское командование намеревалось превратить югославскую столицу в сплошные развалины. К уничтожению были подготовлены правительственные и административные здания, исторические памятники, крепость, водопроводная и канализационная сети, электростанция, речной порт", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.
Разминированием занимались военные третьего Украинского фронта, которые и освобождали Белград.
С эпизодами штурма и разминирования гостиницы "Албания" и крепости Калемегдан можно ознакомиться в журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады.
"Немцы подбили наш танк, когда еще не кончились бои, а жители города разукрасили этот танк цветами, красочными лентами и сделали на нем надписи: "Живио Маршал Сталин, Живио Маршал Тито!", — приводит Минобороны слова из политдонесения 57-й армии Третьего украинского фронта.
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Армия , Войска , Министерство обороны
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