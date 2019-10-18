Рассекречены документы об освобождении Белграда

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 75 лет назад, 20 октября 1944 года.

"До начала штурма Белграда были получены сведения, что немецко-фашистское командование намеревалось превратить югославскую столицу в сплошные развалины. К уничтожению были подготовлены правительственные и административные здания, исторические памятники, крепость, водопроводная и канализационная сети, электростанция, речной порт", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.

Разминированием занимались военные третьего Украинского фронта, которые и освобождали Белград.

С эпизодами штурма и разминирования гостиницы "Албания" и крепости Калемегдан можно ознакомиться в журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады.