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Источник: Сербия приобретет у России комплексы ПВО ближнего действия 

BFM.RU 33 минуты назад
Сербия приобретет у России «Панцирь-С»
Фото: РИА Новости
Сербия получит от России комплексы противовоздушной обороны ближнего действия, сообщил в четверг агентству «Интерфакс-АВН» источник в Белграде.
«Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта», — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) «Панцирь-С».
Комплексы «Панцирь-С» есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в Тартусе.
ЗРПК «Панцирь-С» (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг «НПО „Высокоточные комплексы“) предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
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Армия , Оружие , Сербия
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