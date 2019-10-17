Сербия приобретет у России «Панцирь-С»

Источник: Сербия приобретет у России комплексы ПВО ближнего действия

Сербия получит от России комплексы противовоздушной обороны ближнего действия, сообщил в четверг агентству «Интерфакс-АВН» источник в Белграде.

«Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта», — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) «Панцирь-С».

Комплексы «Панцирь-С» есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в Тартусе.

ЗРПК «Панцирь-С» (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг «НПО „Высокоточные комплексы“) предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.