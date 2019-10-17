Украинская армия осталась без прапорщиков

На Украине отменили прапорщиков и мичманов

В четверг Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава вооруженных сил страны.

За проект закона проголосовали 278 депутатов. В пояснительной записке говорится о критическом значении «подготовки и профессионализации» ВСУ для успеха военной реформы, сообщает bykvu.com.

«Основной предпосылкой построения обновленного национального войска по евроатлантическому образцу является создание действенного профессионального сержантского корпуса и приобретение ВСУ совместимости с вооруженными силами стран-членов НАТО», — говорится в документе.

Меняются воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава.

Пока в ВСУ действуют звания рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. После принятия и подписания законопроекта эти звания меняются на следующие: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Кроме того, меняются корабельные звания. Вместо мичманов появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Сержантский и старшинский состав также разделят на младший и старший состав.

Устав внутренней службы ВСУ планируется дополнить новыми положениями и приложениями, где подробно изложить порядок зачисления военнослужащих в списки личного состава воинских частей, порядок ведения «книги памяти» и т.д. Меняется и Дисциплинарный устав ВСУ в части поощрений и дисциплинарных взысканий военнослужащих.

В первом чтении законопроект был принят в конце мая.