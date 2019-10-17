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СМИ сообщили про обвинение замглавы Генштаба ВС в хищении 2 млрд рублей 

Деловая газета «Взгляд» 7 минут назад
Замглавы Генштаба ВС обвинили в хищении 2 млрд рублей
Фото: mil.ru
Замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова якобы обвинили в хищении свыше 2 млрд рублей, пишут СМИ.
Главное военно-следственное управление СК России предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере, утверждает РЕН-ТВ.
По этим же данным, следствие планирует через суд отстранить замглавы Генштаба от должности.
Отмечается, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома».
Министерство обороны не подтвердило и не опровергло эти сведения, там предложили обратиться в Главное военное следственное управление СК России. В СКР отметили, что эти сведения комментировать не собираются.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что о махинациях при госзакупках для «Воентелекома» стало известно из показаний экс-гендиректора предприятия Александра Давыдова.
По этим данным, в рамках дела был арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России полковник Павел Кутахов. Начальник главного управления связи генерал-полковник Халил Арсланов был отпущен под подписку о невыезде.
В 2017 году Александр Давыдов был задержан в Москве по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. В декабре того же года его арестовали.
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Комментарии1
Армия , Происшествия , Александр Давыдов , Халил Арсланов , Министерство обороны , Генштаб , Воентелеком , СКР
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