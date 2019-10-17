Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Курдские вооруженные формирования успешно атаковали военную технику сил Турции . Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube -канале «Отряды народной самообороны» (YPG)

Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». На кадрах ролика происходит сильный взрыв, за которым следует пожар — но какую именно технику удалось поразить, неясно, так как ее от камеры закрывают кусты.