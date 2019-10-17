В СБ РФ рассказали об операции Турции в Сирии

Турецкая операция в Сирии вряд ли будет затяжной, заявил замсекретаря СБ

"Я так предполагаю, что (операция Турции в Сирии) не предполагает зарядного характера вооруженной борьбы", — сказал он.

Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.