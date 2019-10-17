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Турецкая операция в Сирии вряд ли будет затяжной, заявил замсекретаря СБ 

РИА Новости 1 час назад
В СБ РФ рассказали об операции Турции в Сирии
Фото: РИА Новости
Турецкая операция на севере Сирии вряд ли будет затяжной, заявил журналистам в четверг первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов.
"Я так предполагаю, что (операция Турции в Сирии) не предполагает зарядного характера вооруженной борьбы", — сказал он.
Ранее Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Юрий Аверьянов , Совет безопасности РФ , Сирия
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