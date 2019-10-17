Италия призывает Эрдогана к миру

Конте призвал Эрдогана прервать операцию в Сирии, сообщил источник

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил, что Рим считает "неприемлемой" военную операцию Анкары Сирии , стало известно в четверг журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.

Согласно этой информации, разговор двух руководителей продолжался более часа. Источники сообщили также, что в ходе беседы возникли "моменты сильной напряженности", вызванные твердым предложением итальянского премьера "прервать военную инициативу, которая оказывает негативное воздействие на гражданское население".

Эрдоган 9 октября объявил о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.