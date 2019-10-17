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Конте призвал Эрдогана прервать операцию в Сирии, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Италия призывает Эрдогана к миру
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил, что Рим считает "неприемлемой" военную операцию Анкары в Сирии, стало известно в четверг журналистам из источников в правительственном Дворце Киджи.
Согласно этой информации, разговор двух руководителей продолжался более часа. Источники сообщили также, что в ходе беседы возникли "моменты сильной напряженности", вызванные твердым предложением итальянского премьера "прервать военную инициативу, которая оказывает негативное воздействие на гражданское население".
Эрдоган 9 октября объявил о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
Конте сразу же выразил серьезную озабоченность в связи с "односторонней инициативой Турции", которая, по его словам, способна привести к дальнейшей дестабилизации в регионе. Он также призвал Евросоюз выработать единую твердую позицию в отношении Анкары и призвал не поддаваться угрозам Эрдогана, пообещавшего "открыть ворота для 3,6 миллионов беженцев", если ЕС будет противодействовать операции в Сирии.
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Армия , Ближний Восток , Европа , ЕС , Анкара , Италия , Рим , Сирия , Турция
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