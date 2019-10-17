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Шойгу: на учениях «Гром-2019» отработают вопросы применения оружия на новых физических принципах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Шойгу подробно рассказал об учениях «Гром-2019»
Фото: Минобороны РФ
Учение проводится под руководством верховного главнокомандующего Владимира Путина.
На учениях «Гром-2019» будет применяться высокоточное ядерное оружие и оружие на новых физических принципах. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Проводится тренировка по у управлению стратегическими наступательными силами. Тренировка является завершающим этапом стратегического командного учения «Гром-2019», в ходе которого оценивается способность вооруженных сил Российской Федерации решать задачи в вооруженном конфликте и в ядерной войне с реализацией комплексного применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах», — сказал Шойгу.
Ранее на учениях «Гром-2019» были проведены пуски баллистических и крылатых ракет. Маневры проходят с 15 по 17 октября.
К выполнению учебно-боевых задач привлечены около 12 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, в учении будут задействованы 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, до 105 самолетов и вертолетов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Владимир Путин
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