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Украину заподозрили в разработке ракеты для борьбы с Россией 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Украину заподозрили в разработке ракеты против России
Фото: РИА Новости
Украина ведет разработку сверхзвуковой противокорабельной ракеты, с помощью которой она якобы собирается контролировать акваторию Черного моря. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на китайское издание Sohu.
Отмечается, что проект получил название «Молния» и, в первую очередь, направлен против России. Сама ракета по своим характеристикам схожа с российской X-31, однако украинская будто бы обладает более высокой скоростью и большей дальностью пуска.
Издание отмечает, что украинская ракета имеет цилиндрический корпус и будет оснащаться прямоточным ракетным двигателем.
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Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Украина
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