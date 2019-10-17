Самолету Ан-2 найдут замену

Минпромторг разработает замену самолета Ан-2

Минпромторг и компания "Байкал-Инжиниринг" заключили соглашение на производство модернизированного многоцелевого самолета, который смог бы заменить Ан-2 (кукурузник). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, с компанией был заключен контракт по итогам конкурса.

"Байкал-Инжиниринг" согласился осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при создании самолета.

Воздушное судно будет эксплуатироваться местными воздушными линиями.