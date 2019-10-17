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Минпромторг разработает замену самолета Ан-2 

Газета.Ru 1 час назад
Самолету Ан-2 найдут замену
Фото: РИА Новости
Минпромторг и компания "Байкал-Инжиниринг" заключили соглашение на производство модернизированного многоцелевого самолета, который смог бы заменить Ан-2 (кукурузник). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, с компанией был заключен контракт по итогам конкурса.
"Байкал-Инжиниринг" согласился осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы при создании самолета.
Воздушное судно будет эксплуатироваться местными воздушными линиями.
Серийное производство нового лайнера планируется запустить на базе Улан-Удэнского авиационного завода.
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Армия , Войска , Оружие , Минпромторг , Улан-Удэнский авиационный завод
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