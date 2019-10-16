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Коалиция США покинула Ракку и Табку в Сирии, заявил представитель 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Коалиция США покинула еще два города в Сирии
Фото: РИА Новости
Войска коалиции под руководством США покинули сирийские города Ракка и Табка на северо-востоке арабской республики, подтвердил представитель коалиции.
"Силы коалиции продолжают целенаправленный выход с северо-востока Сирии. Шестнадцатого октября мы освободили территорию цементного завода Лафаржа, Ракку и Табку", — написал представитель коалиции в Twitter.
Отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили свои наблюдательные пункты, сообщил РИА Новости военно-полевой источник. Ракка в 2014 году была захвачена террористами "Исламского государства"* и стала де-факто столицей боевиков.
В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена и до сих пор не восстановлена.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , США , Исламское государство , РИА Новости , Ракка , Сирия
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