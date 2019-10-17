Сирийская армия вошла в Кобани

Сирии. Правительственные войска заняли город, расположенный в 150 км от Алеппо у границы Турции

Правительственные войска Сирии вошли в приграничный к Турции город Кобани. Жители города, дети и взрослые, приветствуют военных. Водители на улицах активно сигналят проезжающей мимо них колонне автобусов с сирийскими солдатами.

О том, что сирийская армия заняла город Айн-эль-Араб (курдское название — Кобани) передает и национальное радио и ТВ Сирии. Ранее правительственные войска также вошли в близлежащие деревни и город Тал Тамир в провинции Аль-Хасака. И продолжают продвигаться вперед.

Напомним, сирийская армия таким образом отреагировала на начало на севере Сирии военной операции Турции под названием «Источник мира». В САР сочли действия Анкары «агрессией».