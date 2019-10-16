Российских военных заметили у Кобани

Российские военные прибыли к Кобани

По данным очевидцев, близких к сирийской оппозиции, российские военные достигли районов возле города Кобаки на севере Сирии , сообщают западные и арабские СМИ.

Предположительно, российские военные прибыли к Кобани со стороны Манбиджа, занятого сирийскими силами, передает «Интерфакс».

СМИ утверждают, что российские военные координируют действия в районе Кобани с курдскими «Сирийскими демократическими силами».

Ранее стало известно, что подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится в 150 км от Алеппо у границы Турции и Сирии. До этого армия САР заняла Манбидж, а также впервые за пять лет вошла в Ракку.