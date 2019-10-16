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Российские военные прибыли к Кобани 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 20 минут назад
Российских военных заметили у Кобани
Фото: РИА Новости
По данным очевидцев, близких к сирийской оппозиции, российские военные достигли районов возле города Кобаки на севере Сирии, сообщают западные и арабские СМИ.
Предположительно, российские военные прибыли к Кобани со стороны Манбиджа, занятого сирийскими силами, передает «Интерфакс».
СМИ утверждают, что российские военные координируют действия в районе Кобани с курдскими «Сирийскими демократическими силами».
Ранее стало известно, что подразделения сирийской армии вошли в город Кобани, который находится в 150 км от Алеппо у границы Турции и Сирии. До этого армия САР заняла Манбидж, а также впервые за пять лет вошла в Ракку.
Известно, что российские войска также находятся в Манбидже. Это подтвердили в том числе в Минобороны.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Министерство обороны , Интерфакс , Сирия
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