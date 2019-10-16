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Военные расходы России пересчитали по-новому 

Lenta.ru 3 часа назад
Военные расходы России пересчитали по-новому
Фото: РИА Новости
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС). Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на расчеты исследователя из Бирмингемского университета Ричарда Конноли.
Так, оказалось, что пересчитанные по ППС военные расходы России за 2018 год составили 159 миллиардов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем по среднегодовому рыночному курсу доллара к рублю.
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) ранее оценил траты России на оборону по итогам прошлого года в 61,4 миллиарда долларов. При этом страна впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран-лидеров по военным расходам, заняв лишь шестую строчку.
Конноли скорректировал оценку СИПРИ в соответствии с курсом рубля по ППС, который составляет 23,4 рубля за доллар, чтобы провести научно корректное сопоставление оборонных расходов разных стран. В итоге получилось, что Россия занимает пятое место по размеру оборонного бюджета. При этом заметно сократился ее разрыв с США — с десятикратного до четырехкратного превосходства американцев. На втором месте оказался Китай, на третьем — Индия.
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Армия , Григорий Березкин
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