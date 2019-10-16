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Украина сообщила о погибших в Донбассе военных 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
За последние сутки в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.
Всего, как утверждают украинские силовики, за сутки со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перемирие было нарушено 26 раз. Обстрелы были зафиксированы в районе 12 населенных пунктов, в том числе в районе поселка Золотое, где ранее сорвалось разведение войск.
Утверждается, что обстрелы велись из минометов калибра 82 миллиметра, использование которых запрещено минскими соглашениями, а также с помощью БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Никакого Минска: Киев требует роспуска ДНР и ЛНР
Ранее в Киеве заявили, что выполнение политической части минских соглашений, к которой также относится предоставление региону особого статуса, возможно только после того, как ДНР и ЛНР будут распущены.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.
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Комментарии67
Армия , Видео , Украина
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