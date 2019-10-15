Военные США непристойно отозвались о России

Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал фотографии посланий, оставленных американскими военными своим русским коллегам на военной базе в сирийском Манбидже.

«Настенная живопись американских вояк», — подписал Блохин фотографии, опубликованные в его телеграм-канале.

На первой доске американцы оставили изображение российского флага и крупную надпись «педик», несколько нарисованных пенисов, один из которых раскрашен в цвета российского флага, и надпись comrades like dudes («товарищам нравятся парни»).

Еще на двух досках изображены хэштеги #TheComrades и #СССР, фраза We love USA и название аккаунта в Twitter президента США Дональда Трампа с предложением ему опубликовать увиденное на базе в микроблоге.

Также на досках присутствует надпись JTAC, из чего можно сделать вывод, что ушедшие с базы военные принадлежали к координационным войскам, которые направляют действия боевых самолетов и другие наступательные воздушные операции с передовых позиций.