Военные США непристойно отозвались о России 

Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал фотографии посланий, оставленных американскими военными своим русским коллегам на военной базе в сирийском Манбидже.
«Настенная живопись американских вояк», — подписал Блохин фотографии, опубликованные в его телеграм-канале.
На первой доске американцы оставили изображение российского флага и крупную надпись «педик», несколько нарисованных пенисов, один из которых раскрашен в цвета российского флага, и надпись comrades like dudes («товарищам нравятся парни»).
Еще на двух досках изображены хэштеги #TheComrades и #СССР, фраза We love USA и название аккаунта в Twitter президента США Дональда Трампа с предложением ему опубликовать увиденное на базе в микроблоге.
Также на досках присутствует надпись JTAC, из чего можно сделать вывод, что ушедшие с базы военные принадлежали к координационным войскам, которые направляют действия боевых самолетов и другие наступательные воздушные операции с передовых позиций.
13 октября США объявили о выводе своих войск из Сирии из-за проводимой Турцией операции «Источник мира», направленной на борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещена в России).