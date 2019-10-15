Мода на стелс: в Сеуле показали макет танка нового поколения

На проходящей в Сеуле выставке вооружений ADEX-2019 впервые был представлен макет южнокорейского танка нового поколения NGMBT.
Макет южнокорейского танка нового поколения. Фото: https://t.co/7wBlpwghyQ pic.twitter.com/1xEZmSBeHn— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 15, 2019
В этой машине будут максимально использованы так называемые стелс-технологии. Благодаря своей форме, а также применению специальных материалов южнокорейскую новинку трудно будет обнаружить наземным и авиационным радиолокационным станциям и тепловизионным прицелам.
К тому же, если находящиеся на вооружении сухопутных войск Южной Кореи K1A1 и K2 "Черная пантера" весят 53 и 55 тонн соответственно, то, как предполагается, этот танк будет на 20 тонн легче.
Данная презентация вызвала неоднозначную реакцию у военных экспертов. Многие усмотрели прямое заимствование идей, ранее уже использованных польскими и германскими конструкторами.
Шесть лет назад на выставке в Кельце был впервые продемонстрирован ходовой макет "боевой машины будущего" PL-01, который выглядит как настоящий брат-близнец NGMBT. Различия — лишь в мелких деталях.
Также похожая разработка есть у германского концерна Rheinmetall. Их танк по замыслу тоже должен иметь характерные обтекаемые формы, его экипаж состоит из 2 человек, а в качестве основного вооружения предусмотрено применение 120-мм электротермохимической пушки.