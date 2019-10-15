Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мода на стелс: макет танка нового поколения представили в Южной Корее 

Российская Газета 1 час назад
Мода на стелс: в Сеуле показали макет танка нового поколения
Фото: Twitter
На проходящей в Сеуле выставке вооружений ADEX-2019 впервые был представлен макет южнокорейского танка нового поколения NGMBT.
В этой машине будут максимально использованы так называемые стелс-технологии. Благодаря своей форме, а также применению специальных материалов южнокорейскую новинку трудно будет обнаружить наземным и авиационным радиолокационным станциям и тепловизионным прицелам.
К тому же, если находящиеся на вооружении сухопутных войск Южной Кореи K1A1 и K2 "Черная пантера" весят 53 и 55 тонн соответственно, то, как предполагается, этот танк будет на 20 тонн легче.
Данная презентация вызвала неоднозначную реакцию у военных экспертов. Многие усмотрели прямое заимствование идей, ранее уже использованных польскими и германскими конструкторами.
Шесть лет назад на выставке в Кельце был впервые продемонстрирован ходовой макет "боевой машины будущего" PL-01, который выглядит как настоящий брат-близнец NGMBT. Различия — лишь в мелких деталях.
Также похожая разработка есть у германского концерна Rheinmetall. Их танк по замыслу тоже должен иметь характерные обтекаемые формы, его экипаж состоит из 2 человек, а в качестве основного вооружения предусмотрено применение 120-мм электротермохимической пушки.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Российская Газета: последние новости
Сирийская армия перебрасывает Т-62М с "бровями Ильича" в Ракку Сирийская армия перебрасывает Т-62М с "бровями Ильича" в Ракку Извини, отвлекся: как командир едва не утопил атомный авианосец Извини, отвлекся: как командир едва не утопил атомный авианосец Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество Легкий и смертоносный: ВМФ России получит асимметричное преимущество
Комментарии
Армия , Оружие , Южная Корея , Сеул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Угроза обострения»: в РФ оценили ситуацию в Донбассе
«Угроза обострения»: в РФ оценили ситуацию в Донбассе7
«Семьянин, работал таксистом»: кто убил молодую мать
«Семьянин, работал таксистом»: кто убил молодую мать6
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
«Грузинские власти боятся американской руки»
«Грузинские власти боятся американской руки»5
Поезд Киев — Москва: Украина сделала заявление
Поезд Киев — Москва: Украина сделала заявление108
Видео
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Появилось видео с места убийства молодой матери
00:20
Появилось видео с места убийства молодой матери
Криминал Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Назван способ спасения Байкала
06:00
Назван способ спасения Байкала
Экология Общество
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение